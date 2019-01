Antwerpse sp.a verenigd en strijdlustig: “We staan er weer” philippe truyts

12 januari 2019

18u59 0 Antwerpen Drie weken na het spannende ledencongres dat besliste over deelname aan het Antwerps bestuur, was er op de nieuwjaarsreceptie van sp.a geen vuiltje meer aan de lucht. De strijdlust is er wél. “De sossen die de schuld kregen van alles, staan er weer”, zei Yasmine Kherbache. Zij trekt de Kamerlijst bij de verkiezingen in mei.

Geen Jinnih Beels zaterdag. De kersverse schepen van Onderwijs en Jeugd gaf ziekjes verstek voor de receptie. Ook gemeenteraadslid Güler Turan was er niet. Twee andere tegenstemmers van het bestuursakkoord – Hicham El Mzairh en Karim Bachar – waren wel present.

Lokaal voorzitter Tom Meeuws kwam de leden aanvuren na een bezoek aan de kapper. “Een kapper met Iraakse roots. Ook hém moest ik uitleggen waarom onze partij nodig is in het nieuwe bestuur. Voor de rest ga ik er niets meer over zeggen. We hebben in december een fantastisch congres gehad.”

De stad weer socialer en rechtvaardiger maken: dat is volgens Yasmine Kherbache de opdracht. “Ik heb alle begrip voor de twijfels van militanten. Maar als men mij vraagt of het zal gáán met Bart De Wever, zeg ik volmondig ‘ja’. We zullen voor concrete resultaten zorgen.”

Kherbache keek vooruit naar de federale en Vlaamse verkiezingen. Ze wees op de gele hesjes en de jongeren die spijbelen voor het klimaat. “De mensen komen op straat omdat ze het beu zijn. De sociale afbraakpolitiek: genoeg ermee. We gaan keihard campagne voeren. Op 26 mei zal men kunnen zeggen: de sossen zijn terug.”

