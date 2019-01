Antwerpse scholieren organiseren mars voor het klimaat ADA

23 januari 2019

11u05 0

Antwerpse scholieren zullen ook morgen opnieuw de straat optrekken voor een beter milieu. Morgen zullen de scholieren verzamelen op het Operaplein om 14 uur om in mars richting de Groenplaats te wandelen. “We kozen voor een lokale actie die gericht is op het bereiken van het stadsbestuur. Dit was succesvol: er vond een gesprek plaats met de schepenen Jinnih Beels en Tom Meeuws. Hier werd de hand toegereikt om samen te werken met jongeren vanuit heel Antwerpen aan het klimaatbeleid. De actie wordt verdergezet, we blijven dit in Antwerpen doen omwille van de inclusiviteit. Ons doel is om een zo groot mogelijke diversiteit te creëren. Scholen uit ASO, BSO, KSO, TSO, lagere scholen, hoge scholen, universiteiten, kortom: iedereen,” vertelt mede-organisator Warre Germis

Omdat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is elke donderdag naar Brussel af te zakken, organiseerden enkele leerlingen van Stedelijk Lyceum Groenhout in Berchem een actie in Antwerpen om zo hun collega’s in Brussel ook te steunen.