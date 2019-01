Antwerpse scholieren dansen voor beter klimaat (en praten met schepenen) David Acke

17 januari 2019

12u37 0 Antwerpen Ook de Antwerpse scholieren spijbelden deze voormiddag voor een beter milieu. In navolging van de actie in Brussel wilden ook zij hun stem laten hoor voor een beter milieu. Ook volgende week donderdag willen ze hun actie herhalen.

Het regende oude wijven maar dat belette een 150-tal scholieren niet om samen te komen en te protesteren voor een beter klimaat op de Groenplaats. Daarmee krijgt de spijbelmars voor het klimaat in Brussel steeds meer navolging in de rest van Vlaanderen. Geen harde slogans maar vrolijke dansmuziek kwam uit de geluidsboxen en de scholieren dansten er stevig op los. “Ook de aanwezige ouders, grootouders en leerkrachten mogen meedansen voor een beter klimaat,” riep iemand van de organisatie in de micro. “Wij zijn niet tegen iets maar voor iets. Dat is een heel andere benadering dan de meeste andere protestacties. Hier geen somber gedoe ook al gaat het natuurlijk wel om een serieus onderwerp,” vertelt mede-organisator Warre (17). Heel wat leerlingen hadden symbolisch mondmaskers aan in diverse kleuren om de problematiek rond het fijn stof aan te kaarten.

In het gejoel ook drie veertienjarige meisjes met een vuilniszak in de hand. “Straatvuil oprapen heeft op dit moment meer effect dan dansen,” vertelt Lena rustig. “Dit is de ideale moment om dat te doen. Eigenlijk zou ik het vaker moeten doen maar dat komt er dan niet van.” In hun vuilzak zitten vooral sigarettenpeuken en restanten van de kerstmarkt. “Ook heel veel kauwgom maar daarvoor zouden we al moeten gaan krabben om dat los te krijgen,” zegt Margot.

Warre is alvast tevreden met de opkomst en beseft ook dat het slechte weer een invloed heeft op het aantal. Hij en een delegatie van mede-leerlingen werden uitgenodigd op het kabinet van schepenen Jinnih Beels (sp.a) en Tom Meeuws (sp.a). “We gaan er luisteren naar de concrete maatregelen die de stad Antwerpen klaar heeft liggen voor een beter milieu. Toon ons wat er gedaan wordt. Dat is wat we willen zien. In de eerste plaats gaan we dus vooral luisteren en nadien kunnen wij terugkoppelen met extra ideeën en maatregelen.” De twee schepenen kwamen zelf ook een kijkje nemen op de Groenplaats en werden enthousiast onthaalt door jonge menigte.

“Wij waarderen jullie engagement,” sprak Meeuws, “als schepen van Onderwijs ben ik trots dat jullie zo kritisch durven zijn maar tegelijk ben ik ook bezorgt over de toekomst die jullie voor ogen zien. Ik ben blij dat jullie kwaad zijn en iets willen veranderen.” Daarna kwam er ook positief nieuws van de schepen. “Jullie moeten weten dat er de afgelopen tien jaar al heel wat gedaan is voor een beter milieu in Antwerpen. Zo is de Co2-uitstoot al met 25 procent gedaald en tegen 2030 moet dat 50 procent zijn.” Deze woorden werden op applaus onthaalt. Schepen Beels kaatste de bal terug naar de leerlingen. “Wat willen jullie doen voor een beter milieu?”, vroeg ze, “Dit probleem moeten we samen aanpakken dus ik vraag ook actie van jullie. Daarom willen we in mei een grote klimaatdag organiseren die jullie mogen invullen. Neem jullie verantwoordelijkheid want jullie zijn de toekomstige beleidmakers. Ik zie jullie graag in mei op de klimaatdag.”