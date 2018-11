Antwerpse rapper wil tienerpooier die 15-jarig meisje uitbuitte vrij: “Je verleden achtervolgt je al jaren door één mediazaak. Onverdiend” PLA

13 november 2018

19u05

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antwerpen De bekende Antwerpse rapper Soufiane Eddyani (19) voert op sociale media campagne om zijn opgesloten makker Moreno terug vrij te krijgen. Zijn bericht #freemoreno is in één dag meer dan 20.000 keer geliket.

Zijn vriend Bilal ‘Moreno’ A. (20) is een rapper uit Hoboken die in beroep werd veroordeeld tot 6 jaar celstraf. De jongeman werd schuldig bevonden aan het seksueel uitbuiten van een kwetsbaar 15-jarig meisje. Na eenderde van zijn straf mocht hij begin dit jaar de gevangenis verlaten.



Moreno wilde zijn muzikale carrière herlanceren. Samen met zijn bekende vriend Soufiane Eddyani schreef hij een nieuw rapnummer Mamacita. Het duo trok naar Ibiza om een bijhorende videoclip en een documentaire van 20 minuten op te nemen.

Enkelband doorgeknipt

De justitie-assistent in Antwerpen had Moreno toelating voor de trip naar Ibiza gegeven maar hij was slordig bij het indienen van de nodige bewijsstukken. In 2016 had Moreno al eens een slechte beurt gemaakt toen hij zijn elektronische enkelband doorknipte.

De strafuitvoeringsrechtbank kende geen medelijden. Vorige week reed de Antwerpse politie Moreno klem in de buurt van de Nationale Bank in Antwerpen en bracht hem terug naar de gevangenis. De status van zijn Instagram-pagina veranderde de dag nadien in ‘Behind Barz’ (achter de tralies).

Rapper Soufiane Eddyani is er het hart van in: “Nu zit je even terug achter tralie. Je verleden achtervolgt je al jaren door één mediazaak. Onverdiend. Maar ik ken je waarde dus weet dat elke stap die ik nu zet voor ons beide is. Alles gebeurt met een reden broer. Als 1 deur sluit worden er 10 andere geopend. De toekomst gaat er nog mooier uitzien in sha allah. Beloof ik. We zien je snel weer terug.”

Het bericht leverde in een dag tijd twintigduizend likes op. Enkele mensen gaven wel kritiek. “15 jarige meisjes laten werken in de prostitutie, bro, hij verdient langer!”

Aanstaande vrijdag verschijnt Moreno voor de strafuitvoeringsrechtbank. Die beslist of hij langer in de gevangenis moet blijven of toch weer een kans krijgt op voorwaardelijke vrijlating.