Antwerpse projectontwikkelaar koopt oude politiekantoor Kortrijk ADA

08 april 2019

11u56 0

De Antwerpse projectontwikkelaar Antonissen Development Group zal de site van het voormalige politiecommissariaat tussen de Oude-Vestingsstraat en de Jan Persijnstraat in Kortrijk een nieuwe invulling geven. Het gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor ongeveer vijftien appartementen en enkele commerciële ruimtes. De gedetailleerde plannen voor het 800 vierkante meter grote terrein zijn nog niet uitgetekend. Die zal de projectontwikkelaar nu - in overleg met de stad - uitwerken. Al staat het wel reeds vast dat het voormalige politiecommissariaat tegen de grond gaat.

“Wij geloven heel sterk in de opmars van Kortrijk, daarom was deze investering voor ons een mooie opportuniteit die we niet konden laten liggen: een toplocatie pal in het centrum. Bovendien past het project perfect binnen onze filosofie van reconversie, het herontwikkelen van leegstaande gebouwen of oude sites,” zegt Sven Potvin, CEO Antonissen Development Group