Antwerpse politie zet nu ook wijkagenten en BIN's in tegen drugsgeweld BJS

20 maart 2019

18u44 0 Antwerpen Nadat woensdag al extra veiligheidsmaatregelen tegen het Antwerpse drugsgeweld van kracht werden zoals meer politie-inzet, mobiel cameratoezicht en identiteitscontroles, gaat vanaf donderdag een tweede luik van start. Wijkagenten zullen in Antwerpen-Noord van deur tot deur de aangekondigde maatregelen toelichten en bovendien bewoners aanmoedigen om lid te worden van een BIN (buurtinformatienetwerk).

De BIN’s in de buurt van de meest recente reeks gewelddadige incidenten, BIN Slachterij en BIN 2060, kunnen volgens de lokale politie van pas komen om informatie uit te wisselen tussen burgers en politie. Bovendien kan de politie er op een snelle en eenvoudige manier belangrijke berichten communiceren aan buurtbewoners. “De huisbezoeken van de wijkagenten moeten dan weer de zichtbaarheid van de wijkwerking vergroten en burgers de kans geven om laagdrempelig vragen te stellen over de situatie in hun buurt”, zegt de Antwerpse politie.

60 incidenten

In Antwerpen-Noord vonden de voorbije weken verschillende incidenten met explosieven plaats. Wagens en gevels werden beschadigd en enkele voertuigen brandden zelfs volledig uit. Vermoedelijk is het geweld gekaderd in conflicten binnen het drugsmilieu. De voorbije jaren waren er al meer dan 60 incidenten zoals voertuigbranden en het beschieten van woningen of eetgelegenheden. Politie en parket krijgen naar eigen zeggen moeilijk vat op het geweld omdat betrokkenen, zelfs slachtoffers, niet willen of durven getuigen. Deze week laaide het geweld alweer op: zowel maandag als dinsdag ontploften in de omgeving van Park Spoor Noord granaten.

Het drugsgeweld van deze week zette de verhoudingen tussen coalitiepartners N-VA en sp.a op scherp. Schepen van Onderwijs Jinnih Beels (SP.A) ergerde zich bijvoorbeeld aan burgemeester Bart De Wever (N-VA) die in een mededeling de jongeren viseerde. Beels vond ook dat het hoog tijd was om “de buurbewoners in Antwerpen-Noord gerust te stellen”. Ze verwees daarbij naar de inzet van extra agenten en de wijkteams.