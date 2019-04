Antwerpse politie maakt parcours Ronde Van Vlaanderen autovrij: vanaf donderdag worden foutparkeerders getakeld BJS

03 april 2019

17u04 1 Antwerpen Naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen geldt het komende weekend in Antwerpen op verschillende plaatsen een parkeerverbod. Bestuurders denken dus beter twee keer na waar ze hun auto zetten: de Antwerpse politie laat vanaf donderdag 4 april foutief geparkeerde voertuigen takelen.

Om automobilisten over de parkeerverboden te informeren zijn in de stad op strategische plaatsen digitale tekstkarren geplaatst. Vanaf donderdag 4 april laat de politie voertuigen takelen die in een zone geparkeerd staan waar een parkeerverbod geldt.

Hieronder een overzicht van de parkeerverboden:

Gedempte Zuiderdokken

Aan de noordelijke zijde tussen de speeltuin en de Wapenstraat geldt een verbod vanaf 5 april. Vanaf middernacht (de nacht van 4 op 5 april) zal er dus getakeld worden. De rest van de Gedempte Zuiderdokken wordt vrijgemaakt op 5 april vanaf 18 uur ‘s avonds zodat ze op het einde van de dag volledig vrij zijn.

Parking Scheldekaaien achter waterkeringsmuur

Tussen de busparking en de Fortuinstraat is het verboden om te parkeren vanaf 5 april om 18 uur. Er zal ook vanaf 18 uur getakeld kunnen worden.

Ernest Van Dijckkaai, Jordaenskaai en Orteliuskaai

In de beide rijrichtingen worden de straten parkeervrij gemaakt vanaf 5 april om 18 uur. Verplaats ook hier op tijd de wagen.

Brouwersvliet, Oude Leeuwenrui en Ankerrui

Voor de deze straten is het parkeerverbod beperkt. Daar mag je alleen niet aan de noordzijde parkeren. Het verbod gaat in op 5 april vanaf 18 uur.

Steenplein

Op het Steenplein mag je niet meer parkeren vanaf 5 april om middernacht (in de nacht van 5 op 6 april).

Plantinkaai en Sint-Michielskaai

Deze straten worden pas op 6 april in beide richtingen vrijgemaakt. Het takelen van achtergebleven voertuigen start om 18 uur.