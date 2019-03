Antwerpse Nathalie maakt kleren voor ‘petite’ vrouwen onder 1m65 Annelin Marien

05 maart 2019

18u11 0 Antwerpen “Als je een broek gaat kopen, heb je twee opties: of je koopt een driekwartsbroek en die draag je als een lange broek, of je moet een lange broek laten inkorten door de kleermaker.” Je hoort Nathalie de Schepper, oprichtster van Tiny Dreams, een kledinglijn voor vrouwen die kleiner zijn dan 1 meter 65. Twee weken geleden startte ze een crowdfunding voor haar idee, wat meteen een groot succes werd.

Kinderafdeling

Zelf is Nathalie 1 meter 64, en het idee voor Tiny Dreams groeide uit een eigen frustratie. “Ik ben zelf eigenlijk niet superklein, maar één centimeter onder het gemiddelde, maar toch moet ik mijn kleren vaak op de kinderafdeling kopen. Ik wilde ook mooie, volwassen kleding voor vrouwen die zo klein en fijn zijn als ikzelf.” En Nathalie is zeker niet de enige met dat probleem. “Veel van mijn vriendinnen zijn zelfs nog veel kleiner dan ik, dus voor hen is het nog problematischer om te gaan shoppen. Zij merken ook dat het voor hen onmogelijk is om iets te vinden dat stijlvol is en tegelijk mooi past.”

Maxirokken

En zo begon Nathalie kleren te ontwerpen die wél mooi zijn voor kleine vrouwen. Ze begon te tekenen, en de ontwerpen kwamen vlotjes op papier. Samen met haar mama, die thuis is in de modewereld, maakte ze enkele prototypes, maar al vrij snel werd dat te arbeidsintensief en ging Nathalie met een producent in zee. “Ik heb me bij de collectie vooral gefocust op maxirokken, omdat die bij petite vrouwen vaak moeilijk te dragen zijn. Ofwel sleept de rok over de grond en moet je hem laten inkorten, ofwel moet je hakken dragen. Ik wil met mijn rokken kleine vrouwen de luxe geven om hun rok zowel met hakken als met sneakers te kunnen dragen.”

Crowdfunding

Maar een eigen kledinglijn is duur, dus besliste Nathalie een crowdfunding op te starten. “Zelf werk ik als crowdfundingcoach bij VOKA, dus ik weet dat crowdfundings niet alleen goed zijn om geld in te zamelen, maar ook om marktonderzoek te doen. Zitten mensen eigenlijk te wachten op kleren voor kleine vrouwen? Dat is de voornaamste reden waarom ik voor een crowdfunding heb gekozen.” En met succes, want de crowdfunding heeft in twee weken al meer dan het gehoopte budget opgebracht. Dat had Nathalie niet verwacht: “Ik werk vaak met crowdfundings, en ik weet wel hoe je zoiets moet aanpakken, maar ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Normaal moet je het met zo’n crowdfundings hebben van je eigen netwerk, maar opeens begonnen onbekende mensen ook grote bedragen te investeren. Dat overtrof mijn verwachtingen wel!”

Pop-up

Het geld gaat naar de productie van de eerste collectie, maar omdat de crowdfunding zo vlot gaat, hoopt Nathalie ook al een pop-upwinkel in Antwerpen te kunnen openen. “Deze zomer zou ik graag een pop-up hebben waar mensen effectief kunnen langskomen, en zo kan ik ook mijn klanten leren kennen. Nu kan je enkel online via de crowdfunding kleren bestellen.” De kleren van Tiny Dreams zouden tussen de 40 en de 120 euro kosten, maar de early funders kunnen via de crowdfunding al stukken bestellen aan een iets goedkopere prijs.