Antwerpse mobiliteit in kaart gebracht voor hele regio 29 juni 2018

02u41 1 Antwerpen Onder de noemer 'Samen vooruit', heeft de vervoerregio een visienota uitgewerkt voor de mobiliteit. Centraal staat basisbereikbaarheid, iets wat de stad wil realiseren samen met de provincie Oost-Vlaanderen, de NMBS, De Lijn en AWV. Om het verkeer vlotter te laten verlopen, moeten we ook met z'n allen vaker de wagen laten staan.

In tien punten heeft de vervoerregio een routeplan 2030 opgesteld. De vervoerregio wil de modalshift realiseren, waarbij nog maar de helft van de verplaatsingen met de wagen gebeurt. Maar mensen zullen nog steeds zelf hun vervoersmiddel mogen kiezen.





In beslissingen rond NMBS, De Lijn en het algemene wegennet moet de vervoerregio verder lokale overheden meer betrekken, zodat ook de burger problemen kan signaleren.





Speerpunten

"Beslissingen vanuit de gemeenten zullen echt doorwegen op het beleid en dat is belangrijk. In Antwerpen bijvoorbeeld zit het toekomstverbond met de actiegroepen mee in de vervoerregio. Op die manier krijg je een bottom-up beleid", vertelt Maarten Vanderhenst, woordvoerder voor voorzitter Koen Kennis. Er werden verschillende speerpunten aangeduid in de visienota. Zo wordt er werk gemaakt van een kwaliteitsnetwerk van openbaar vervoer. Een ander werkpunt is de aanleg van comfortabele, directe en veilige fietsverbindingen. Tot slot staat ook het vervolledigen van het hoofdwegennet op het agenda. (NBA)