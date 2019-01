Antwerpse luchthaven ongerust over gevolgen Brexit philippe truyts

17 januari 2019

15u30 0 Antwerpen De onzekerheid rond de Brexit baart de directie van de Antwerpse luchthaven zorgen. “De toegelaten frequentie – per dag/week – van vluchten van en naar Groot-Brittannië dreigt door het faillissement van VLM in augustus 2018 veel te laag uit te vallen”, zegt topman Marcel Buelens.

Vliegen van en naar Londen of een andere stad is op zich geen probleem na een Brexit. Maar de overheid bepaalt wel hoe de ‘pot’ van vluchten zal worden verdeeld per Belgische luchthaven. En dan ziet het er voor de luchthaven in Deurne niet echt goed uit. Marcel Buelens geeft tekst en uitleg. “Het ministerie – zeg maar het Bestuur der Luchtvaart – gebruikt 2018 als referentiejaar. Maar na augustus, met het faillissement van VLM, is de verbinding met London City weggevallen. Dan zakt onvermijdelijk je percentage vluchten. We zouden graag hebben dat ons aandeel wordt berekend over een langere periode, of bijvoorbeeld over het jaar 2016. Toen vlogen we frequent naar London City én waren er routes naar Birmingham en London Southend (aan de monding van de Theems, red.). Southend was in 2018 – en nog steeds – ook een bestemming, maar dat zijn slechts vier vluchten per week. In 2018 heeft VLM een tijdje Birmingham en Aberdeen gedaan. Tweemaal per week. Te weinig om gunstig te wegen in de berekening.”

“Herziening”

Buelens heeft intussen een herziening gevraagd aan de federale overheid. Intussen blijft het stil over een eventuele overnemer voor de verbinding Antwerpen-London City. “Het is met de toestand rond de Brexit erg moeilijk om een luchtvaartmaatschappij warm te maken. Maar zelfs als we een uitbater voor die route vinden, riskeren we dat die te weinig vluichten mág doen. Was ik de Britse regering, ik zou om uitstel van de Brexit vragen en een nieuw referendum houden.”