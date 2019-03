Antwerpse lage-emissiezone wordt niet groter, maar stad verstrengt wel normen philippe truyts

15 maart 2019

17u45 4 Antwerpen Er komt géén uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ). Dat heeft het Antwerps stadsbestuur vrijdag bekendgemaakt. “Het zou de bewoners in de uitbreidingszone buiten de Ring samen 70 miljoen euro kosten”, zegt bevoegd schepen Tom Meeuws (sp.a). “De luchtkwaliteit is vooral slecht op de invalswegen. Dat zal verbeteren dankzij de verstrengde LEZ-normen en de modal shift.”

De Antwerpse LEZ gaat een nieuwe fase in vanaf januari 2020. Dieselauto’s moeten minstens een Euronorm 5 hebben. Rij je op benzine of LPG, dan is minimaal een Euro 2 vereist. Wie met een Euro 4 diesel tóch nog de LEZ in wil, kan een tijdelijke toelating vragen. De tarieven hangen af van de duur en het soort voertuig. Met een personenauto hoest je voor een week 30 euro op, voor een jaar loopt dat op tot 360 euro. “We hebben onder meer de milieukost doorgerekend”, zegt schepen Meeuws. Voor vrachtwagens of touringcars wordt dat respectievelijk 50 en 1.450 euro.

Het college baseerde zich op een haalbaarheidsstudie om een uitbreiding van de LEZ af te voeren. Meeuws: “In de woonwijken buiten de Ring is de luchtkwaliteit niet zo slecht. Het probleem zit daar voornamelijk op de invalswegen. Dat verkeer pakken we aan door strengere Euronormen. Verder moet de modal shift ervoor zorgen dat meer mensen voor alternatief vervoer kiezen. Ten slotte zullen we gerichter de ‘valsspelers’ viseren. Een kwart van de vrachtwagens op onze wegen sjoemelt met het injecteren van AdBlue (een toevoeging die diesel minder vervuilend maakt, red.). Die moeten eruit.”

De stad start in april met een infocampagne om inwoners, bedrijven en bezoekers uit te leggen wat er in 2020 verandert.