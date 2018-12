Antwerpse Koerden in hongerstaking tegen gevangenschap PKK-leider Actievoerders eisen vrijlating van leider Öcalan én signaal van Europa BJS

11 december 2018

In Antwerpen zijn een vijftigtal Koerden in hongerstaking gegaan. Ze doen dat uit bezorgdheid over PKK-leider Abdullah Öcalan, die sinds 1999 door Turkije wordt vastgehouden.

De actie komt er in solidariteit met de opgesloten Leyla Güven, politica voor de Turkse partij HDP. Zij begon begin november met een hongerstaking om de situatie van Abdullah Öcalan aan te klagen. De PKK-leider, die sinds 1999 een levenslange gevangenisstraf uitzit, zit volgens de actievoerders al sinds 2015 in totaal isolement.

Güven inspireerden duizenden andere opgesloten en vrije Koerden om ook in hongerstaking te gaan. Sinds 8 december zijn er ook in Antwerpen solidariteitsacties. De Koerden nemen beurtelings deel aan de hongerstaking. Na drie dagen ‘vasten’ worden ze afgelost.

“We vragen in de eerste plaats de vrijlating van Öcalan, onze leider”, zeggen Kazim Robar en Cemal Başkale. “We hebben nu al een aantal jaar niets meer over zijn toestand gehoord.” De actievoerders eisen ook een duidelijk signaal van Europa. “De totale isolatie van Öcalan is een radicale schending van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen foltering en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het wordt tijd dat Europa de stilte doorbreekt.”

In principe loopt het protest tot tot 22 december. “Maar als het moet, gaan we langer door”, zeggen Kazim Robar en Cemal Başkale strijdvaardig.