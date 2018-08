Antwerpse kant krijgt eer die het verdient in tentoonstelling 07 augustus 2018

In de kantkamer van de Carolus Borromeuskerk startte gisteren een unieke tentoonstelling over het Antwerpse kant uit de periode vanaf de zestiende eeuw. In die tijd was Antwerpen wereldberoemd om zijn kant met als absoluut hoogtepunt de zeventiende en achttiende eeuw tot en met de Franse Revolutie. "Heel de wereld kent onze kant, behalve de Antwerpenaar", vertelt Lieve Vroom, die de tentoonstelling mee op poten zet. Om die zwarte vlek weg te werken, zal er drie weken lang kant te zien zijn in de Carolus Borromeuskerk met onder andere het Ignatiusdoek en de zogenoemde Rubensgewaeden. Naast de kantkamer worden ook de galerijen van de kerk gebruikt voor de expo. "Hier tonen vingervlugge kantwerksters uit Turnhout hun werk en wordt er Liers borduurwerk tentoongesteld", zegt Nora Andries. De tentoonstelling loopt nog tot 25 augustus en is alle dagen open van 10 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur. Inkom kost vijf euro. (ADA)