Antwerpse kanshebbers in West-Vlaanderen Reeks 1 'plus' op Brughia 03 april 2018

Tennis

Na Wimbledon en Forest Hills is het voorbije weekend op de banen van TC Brughia het derde reeks 1 'plus'-toernooi van het seizoen van start gegaan. Net als op Forest Hills speelt de 13-jarige Sara Pantelic (David Lloyd) alleen bij de 15-jarigen. Ze start er wel als tweede reekshoofd na de Oost-Vlaamse Amelie Van Impe.





Pantelic kan dus voor een Antwerps succes zorgen en ook Nyo Van Dyck (Borgerweert), Morane Meyers (Gym) en Anastasia Huysegoms (Hove) moeten ver kunnen geraken. Dit trio start immers als eerste reekshoofd. Bij de jongens 13 hoopt Van Dyck op een finale, want zowel op Wimbledon als op Forest Hills betekende de halve finale het eindpunt. Meyers (meisjes 13) geraakte op Wimbledon tot in halve finale en speelde op Forest Hills de finale.





Bij de jongens tot 11 jaar staan met Tim Speeleveld (Blauwe Regen), Thomas Castelein (Blauwe Regen) en Natan Vermeiren (Den Bremt) drie Antwerpse spelers op de hoofdtabel. (WWT)