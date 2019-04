Antwerpse jeugd las nooit meer dan tijdens deze Jeugdboekenmaand ADA

16u15 0 Antwerpen De Jeugdboekenmaand zit er alweer op en dus is het tijd voor een evaluatie. Ketnet-vlogger Junes Callaert daagde de Antwerpse jeugd uit om 15.000 boeken te lezen. Slaagden ze daar in, dan zou hij hen verrassen met een bezoekje en een danschoreografie. Het verdict: opdracht geslaagd.

Hoeveel jeugdboeken er tijdens de Jeugdboekenmaand werden uitgeleend in de Antwerpse bibliotheken wordt nog geteld. Maar dat het er zeker meer dan 15.000 zijn dat staat vast. “Meer nog, we kunnen nu al zeggen dat we aan 28.000 uitgeleende exemplaren zitten en dan zullen er dus nog meer zijn omdat we nog niet alle cijfers hebben van alle bibliotheken,” vertelt een erg gelukkige schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud.

Ketnet-vlogger Junes Callaert daagde de Antwerpse kinderen uit en zou hen daarvoor ook belonen met een verrassingsbezoek. En hij hield woord. In bibliotheek Permeke leerde hij zijn fans “bouncen”, ritmisch naar voor bewegen door langzaam door de knieën te zakken. Een honderdtal kinderen deden gewillig mee zelfs wanneer dansgroep Dansapen hen vroeg gezamenlijk de polonaise te dansen door de bib.

Nadien kon iedereen met de vlotte danser en babbelaar op de foto.