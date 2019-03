Antwerpse is eerste Belgische kampioene breakdance Camine Van Hoof is dé B-girl van België David Acke

19 maart 2019

16u01 0 Antwerpen De Antwerpse Camine Van Hoof (22) is Belgisch kampioen breakdance. Ze is daarmee de eerste vrouw die zich zo mag noemen want het was de eerste keer dat vrouwen individueel konden deelnemen. In november mag ze ons land vertegenwoordigen op de wereldfinale in India.

Zeg niet ‘breakdancer’ maar ‘B-girl’ of ‘B-boy’, zeg niet ‘team’ maar ‘crew’. Het zijn maar enkele weetjes die kersvers - hou je vast - Red Bull BC One Belgium Cypher 2019 Camine Van Hoof uit Antwerpen ons leert. “Het is een aparte cultuur met eigen termen,” lacht ze verontschuldigend. “Maar het is wel de max.” Vragen hoe het met haar gaat, is meer uit beleefdheid want als kersvers Belgisch Kampioene breakdance leeft ze nog op een roze wolk.

Deze titel is bijzonder. Niet alleen voor Camine zelf maar eigenlijk voor iedere B-girl. “Het is de eerste keer dat er een categorie is waar vrouwen individueel aan kunnen deelnemen. Eerder won ik wel al wedstrijden in groep maar een individuele titel voor vrouwen was er nog niet in België,” vertelt ze. Dankzij de prestatie van afgelopen zaterdag, is de Antwerpse meteen ook een ticket rijker voor de wereldfinale in India in november van dit jaar. Noem het het wereldkampioenschap.

Passie

Zes jaar geleden kreeg ze de spreekwoordelijke microben te pakken tijdens het zien van een demonstratie in Antwerpen. “Ik zag een battle en vond dat er wel cool uitzien. Ik probeerde het eens en wist het meteen: dit is iets wat meer is dan gewoon graag doen. Het werd een passie, een levensstijl. Breakdance is een cultuur en heel die cultuur is iets wat me enorm aanspreekt,” vertelt de studente Filosofie aan de UA.

Dat ze nu Belgisch kampioen is, is nog wat moeilijk te vatten, al wist ze dat ze kans maakte de titel binnen te halen. “Ik train zes dagen op zeven en ben tussendoor steeds op zoek naar nieuwe moves. Het vergt enorm veel tijd die aan te leren en te perfectioneren. Maar ik wist van tevoren dat als ik er alles aan deed, ik kans maakte op de overwinning.” Toch is training niet alles bij dergelijke battles. “Je kan je voorbereiden zoveel je wil, het is en blijft een momentopname en een beslissing van een jury. Bovendien weet je nooit op voorhand welke muziek je krijgt. Het is de DJ die op het moment beslist welke muziek hij draait. Zodra die eerst noot valt, is het aan jou om je te laten leiden door de muziek.”

Geen mannencultuur

Camine zal dus de geschiedenis ingaan als de eerste Belgische vrouwelijke winnaar van de Red Bull BC One Belgium Cypher. Erg mooi maar tegelijk jammer dat het tot 2019 heeft geduurd alvorens ook vrouwen konden meedoen aan een uitsluitend vrouwelijke wedstrijd? “Neen, helemaal niet. Ik vind het zelfs heel fijn om een mannelijke tegenstander uit te dagen tijdens een battle. Breakdance is ook geen mannencultuur waar je als vrouw scheef bekeken wordt. In deze cultuur wordt iedereen aanvaard. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ik ongelofelijk trots ben op deze overwinning.”