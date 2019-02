Antwerpse hogescholen en universiteit zetten deuren open voor toekomstige studenten ADA

19 februari 2019

16u03

In september zullen opnieuw duizenden nieuwe studenten starten aan een opleiding aan het hoger onderwijs in Antwerpen. Om de nieuwe lichting te helpen kiezen uit de meer dan 200 verschillende studierichtingen, organiseren de Antwerpse Hogescholen en de universiteit een open infodag op zaterdag 23 februari. Je kan er de labo’s en simulators van de Hogere Zeevaartschool bezoeken of een kijkje nemen in de praktijklokalen van de AP Hogeschool. De UA opent de deuren van een aantal aula’s waar je proeflessen kan volgen. Bij Thomas More kan je dan weer de studentenresidenties bezoeken.

Een overzicht van het volledige programma per school kan je vinden op de website van GATE15.