Antwerpse haven weer stapje dichter om nóg meer containers te kunnen behandelen ADA

08 februari 2019

15u57 0 Antwerpen De stad heeft een nieuwe stap gezet om extra containers te kunnen behandelen in de Antwerpse haven. Dat deed ze door een gunstig advies uit te brengen over het voorontwerp voorkeursbesluit ‘realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’. De extra capaciteit is volgens de stad nodig om de toekomstige groei van de haven te blijven garanderen.

De Vlaamse regering keurde het voorontwerp voorkeursbesluit vorig jaar al goed maar vroeg de stad hier toch ook een advies over uit te brengen. Nu heeft de stad dat advies gunstig beoordeeld. “De stad Antwerpen steunt volop het akkoord dat de Vlaamse regering bereikt voor bijkomende containercapaciteit in de haven in combinatie met de vrijwaring van natuurgebied en erfgoed”, aldus schepen voor Haven Annick De Ridder.

Het project is volgens de stad van groot strategisch en economisch belang voor Antwerpen. “Het is een goede zaak dat we weer een stap hebben gezet in dit dossier. Extra containerbehandelingscapaciteit is dringend nodig om de toekomstige groei van de haven en de bijhorende economische welvaart van de ruime Antwerpse regio te blijven garanderen”, vervolgt schepen Annick De Ridder.

De stad hoopt dat Vlaanderen nu snel overgaat tot de goedkeuring van het ontwerp.