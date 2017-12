Antwerpse haven ontvangt kolossale containerschepen 02u32 0 Foto Kristof Pieters Kolossale containerschepen zullen in de toekomst regelmatig in Antwerpen arriveren. Op foto: de Madrid Maersk, die in juni in Antwerpen was.

De Antwerpse haven mag zich opmaken voor de ontvangst van twee recordschepen. De Deense rederij Maersk Line neemt in januari volgend jaar twee eenheden van de tweede generatie Triple E-schepen in dienst. De Marseille Maersk zal op 11 januari in de havenstad Ningbo in China aan zijn eerste reis beginnen richting Antwerpen. Dit schip is goed voor 20.568 containers van iets meer dan zes meter lang. Een week later vertrekt zusterschip Manchester Maersk richting Antwerpen. Beide schepen zijn 399 meter lang.





Dit soort schepen zullen in de toekomst regelmatig over Antwerpen varen. De Marseille Maersk wordt op 18 februari voor de eerste keer verwacht bij MCS PSA European Terminal (MPET) aan het Deurganckdok in Antwerpen. Antwerpen zal vooral de rol van laadhaven voor zijn rekening nemen voor bestemmingen als Tanger (Marokko), Salalah (Oman), Jebel Ali (Dubai), Ningbo (China) en Shanghai (China). (ADA)