Antwerpse haven gaat CO2 recycleren om groene methanol te produceren BJS

23 maart 2019

09u44 0 Antwerpen Het Havenbedrijf Antwerpen gaat samen met bedrijven uit het havengebied, zoals afvalverwerker Indaver en energiegroep ENGIE, duurzaam methanol produceren. In eerste instantie zou jaarlijks vier- tot achtduizend ton worden aangemaakt, op basis van opgevangen CO2 en waterstof in plaats van met fossiele grondstoffen.

Methanol is een belangrijke grondstof voor de chemische bedrijven en andere industriële spelers in de Antwerpse haven. Jaarlijks wordt in de haven driehonderdduizend ton methanol gebruikt, bijvoorbeeld in isolatieplaten of als toevoeging in brandstoffen.

Omdat methanol wordt geproduceerd op basis van fossiele brandstoffen gaat Port of Antwerp met verschillende partners een nieuw proces invoeren. “We gaan methanol produceren met opgevangen CO2 en duurzaam opgewekte waterstof”, legt Didier Van Osselaer van Port of Antwerp uit. “Deze CO2 wordt gecombineerd met waterstof, die op basis van groene energie wordt opgewekt. Beide elementen vormen samen de perfecte basis voor de productie van duurzame methanol.”

Per ton geproduceerde methanol wordt dankzij de duurzame productie evenveel ton CO2 in de lucht vermeden. Volgens het havenbedrijf kan methanol in de toekomst ook als brandstof gebruikt worden met minimale uitstoot van schadelijke stoffen, zowel voor sleepboten als voor auto's.