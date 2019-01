Antwerpse gemeenteraadsleden leggen maandag eed af: vijf nieuwkomers om in de gaten te houden philippe truyts

04 januari 2019

19u03 0 Antwerpen Maandag is het zo ver: dan worden de nieuwe Antwerpse bestuursploeg en de gemeenteraad geïnstalleerd. Zonder aardverschuivingen zou dat vlot moeten verlopen. Zowat de helft van de verkozenen is nieuw in het Antwerpse halfrond. We pikten er vijf uit en vroegen hoe ze de komende zes jaar hun zitje in de gemeenteraad inhoudelijk willen invullen. Bekende lijsttrekkers en schepenen lieten we buiten beschouwing.

Nathalie van Baren (N-VA, 26 jaar): “Focus op begroting en veiligheid”

De jongste van de 23 verkozenen bij N-VA woont in Merksem en is afkomstig van Lier. Ze vormt een koppel met Bavo De Mol, die voor Open Vld in de districtsraad van Merksem zetelt. Van Baren heeft al flink wat politieke ervaring opgedaan. Zo werkte de master in de Toegepaste Economische Wetenschappen tot vorige maand als kabinetsadviseur begroting bij voormalig federaal minister Jan Jambon. “Die ervaring is voor een jonge politica van onschatbare waarde. Ik heb kennis kunnen vergaren van een heleboel dossiers, naast begroting.”

Van Baren heeft door de regeringscrisis geen job meer, maar dat wordt snel verholpen. “Maandag start ik op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, bij de financiële cel. Maar ik kijk ook hard uit naar de gemeenteraad. Ik zal me daar vooral bezig houden met begroting, economie en veiligheid. Met onze fractieleider Johan Klaps, die federaal kamerlid was, heb ik alvast een goede band.

Ilse Van Dienderen (Groen, 49 jaar): “Klimaatbeleid moet hoger op agenda”

Twaalf jaar lang (2001-2012) zetelde Ilse Van Dienderen, bio-ingenieur van vorming, in de Antwerpse districtsraad. Daarna werd ze voorzitter van de partij in het district. “Ik ga me vooral ontfermen over thema’s als klimaat, stadsontwikkeling en mobiliteit.”

De familie Van Dienderen is politiek zeer geëngageerd. Amber Paris, dochter van Ilse, wordt dinsdag ingezworen in de Antwerpse districtsraad. Ook ouders Hugo Van Dienderen en Jeannine Weyers stonden in oktober op een lijst voor Groen. Ilse Van Dienderen wil constructief oppositie voeren. “Dat sp.a nu mee in het bestuur zit, is een beetje dubbel. Ze zullen bepaalde, belangrijke punten realiseren. Toch bevinden ze zich in een moeilijk parket. Zo baart het me zorgen dat Annick De Ridder (N-VA) als havenschepen ook bevoegd wordt voor ruimtelijk beleid. In dat domein moet je als overheid je rol kunnen spelen en mag het economische niet op dat belang primeren.”

“Klimaatbeleid is wat verstopt in het bestuursakkoord. Er zitten wel kiemen in, maar je moet ze ook waarmaken. Meer water en groen zijn een noodzaak in de stad. Verder krijgt de fiets nog te weinig plaats in de stad, al lees ik toch enige ambitie bij de nieuwe ploeg.”

Hicham El Mzairh (sp.a, 42 jaar): “Ik geef deze bestuursploeg een kans”

Het is een historische maand voor Hicham El Mzairh, die al in de districtsraad van Wilrijk zetelde. “Twintig jaar geleden kwam ik als vluchteling aan in België en nú mag ik de eed afleggen als gemeenteraadslid. Ik wil vooral mijn stem laten horen over mobiliteit, kinderarmoede en urban culture.”

El Mzairh is vader van vier kinderen en getrouwd met een West-Vlaamse. “Ik heb twee keer gehuild in 20 jaar: toen mijn zoontje in 2003 overleed en na de beslissende stemming bij sp.a over het bestuursakkoord. Ik wil deze ploeg een kans geven. Maar ik geef toe dat sommige zaken me dwars blijven zitten. Zoals het hoofddoekverbod: waarom doet men er zo bekrompen over, terwijl 70 procent van de moslima’s werkloos is? Zelfs in de VS van Trump is men vrijer.”

El Mzairh krijgt er vanaf volgende week een straffe uitdaging bij. “Ik word bij De Lijn teamleider voor de rijopleiding tram en bus in West-Vlaanderen. Mobiliteit wordt uiteraard een van mijn thema’s in de gemeenteraad. Ik fiets ook véél, dus weet ik wat goed en slecht is in deze stad.”

Sam Van Rooy (Vl. Belang, 33 jaar): “Steviger dan ooit oppositie voeren”

Identiteit, cultuur en mobiliteit: dat zijn de drie thema’s waarmee Deurnenaar Sam Van Rooy de meerderheid het vuur aan de schenen wil leggen. Van Rooy, verloofd met een Iraanse, werkte ooit voor Nederlands PVV-politicus Geert Wilders en is woordvoerder van Vlaams Belang (VB) in Antwerpen. Hij schreef ook al verschillende boeken.

“We zullen steviger dan ooit oppositie voeren. Zes jaar geleden waren we blij dat de socialisten uit het stadhuis waren verdreven. Maar kijk nu: na een ‘centrumbestuur’ zitten we met een half Marrakesh-bestuur. Antwerpen moet zijn identiteit behouden. Ik heb me destijds bij het VB aangesloten omdat ik nooit voor partijen kan kiezen die moskeeën subsidiëren. De aangroei moet stoppen.”

Ook mobiliteit is een hoofdzaak voor Van Rooy. “Het was een historische vergissing om de Antwerpse metro niet uit te bouwen. We mogen die ambitie ook niet loslaten. De mensen moeten trouwens gerust zijn op tram en bus: een aparte brigade voor het openbaar vervoer blijft nodig.”

Sam Voeten (CD&V, 30 jaar): “Ervaring als jonge papa gebruiken”

De woordvoerder van de parlementaire fractie van de christendemocraten in Brussel komt als eerste opvolger van Kris Peeters in de gemeenteraad. Het CD&V-kopstuk laat Antwerpen voor wat het is om voluit voor een Europese zetel te strijden. Merksemnaar Sam Voeten wil zich bezighouden met mobiliteit, openbaar domein en onderwijs.

“Ik ben met mijn vrouw een gelukkige ouder van een tweeling van 1,5 jaar. Ik wil de ervaring van jonge ouder ook meebrengen naar de gemeenteraad. Veel jonge gezinnen verlaten de stad. Elke generatie moet zich in Antwerpen kunnen thuis voelen. De mobiliteit is een probleem, net als de verkeersveiligheid.”

CD&V zit voor het eerst sinds mensenheugenis in de oppositie. Sam Voeten zal ook onderwijsthema’s op tafel leggen. “Denk maar aan de vrije schoolkeuze. Al lang geen evidentie meer in Antwerpen. En dan is er het openbaar domein: dat moet veilig én aangenaam zijn. De strijd tegen sluikstorten moet een prioriteit blijven.”