Antwerpse Gedichtendag staat in het teken van ‘elfjes’ philippe truyts

31 januari 2019

12u16 0 Antwerpen Schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) beet donderdag de spits van de Antwerpse Gedichtendag af in het Museum Plantin-Moretus. Ze drukte er een ‘elfje’: een gedicht van elf woorden over vijf lijnen. Dat is geschreven door de Nederlandse auteurs Monique en Hans Hagen: ‘Vrijheid. Zeg ik. Wat ik wil. Of blijf ik beter. Stil’ (we zetten er punten tussen om de overgang naar de volgende regel duidelijk te maken).

Iedereen die dat wil, kan het elfje nog op een historische drukpers laten drukken tot 16 uur vanmiddag. Maar je kunt ook zelf een ‘elfje’ schrijven en binnenbrengen in het museum, tot 6 februari. De komende zeven dagen loopt immers de poëzieweek. “De schepen had zelf een elfje geschreven (‘Antwerpen. Mijn stad. Waar mijn hart. Bonkt en klopt en. Juicht’). “Het duurt echter drie uur om de letters te zetten en die tijd hadden we niet”, zegt Liesbet Brzyk, woordvoerster van Ait Daoud.

https://www.museumplantinmoretus.be/nl