Antwerpse fietsers geven knooppuntennetwerk een 8,3 28 maart 2018

02u49 0 Antwerpen Het Antwerpse fietsknooppuntennetwerk krijgt een 8,3 op tien van de gebruikers, dat blijkt uit De Grote Fietsenquête van Toerisme Provincie Antwerpen.

Vorig jaar hebben 6.000 fietsers in de provincie de enquête ingevuld. De resultaten werden gisteren voorgesteld in provinciaal groendomein De Averegten in Hallaar.





"De gemiddelde leeftijd van de recreatieve fietser daalde de voorbije vijf jaar van 55 naar 50 jaar. Genieten blijft de voornaamste motivatie om op te fiets te stappen. Eén vierde van de fietsers doet dat om sportieve redenen. 77 procent maakt minstens één tochtje per week. De respondenten geven hun laatste trip langs het netwerk een 8,3 op 10. Naast de bewegwijzering scoren de horeca, het landschap en de rustige omgeving", klinkt het. Driekwart van de fietsers langs het knooppuntennetwerk last onderweg een tussenstop in voor een drankje (54%), hapje (33%) of picknick (23%). De 7,6 miljoen tochtjes langs het netwerk in 2017 genereerden samen een economische omzet van 86,5 miljoen euro, in 2012 ging het om 71,6 miljoen euro.





Gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA) ziet nog opportuniteiten.





"Onze grootste uitdaging? Meer daguitstappers en vakantiegangers warm maken voor een trip. Dat doen we onder meer met een fietsbijlage in onze nieuwe toeristische gids Kempen en het vakantieboek Scheldeland. Met het ambitieuze project 'Fietsvakanties in Vlaanderen' willen we samen met de andere Vlaamse provincies ook de internationale fietsvakantieganger naar onze regio's en steden lokken." (AVH)