Antwerpse en Chinese ondernemers ontmoeten elkaar 13 april 2018

Antwerpen ontvangt vrijdag 27 april weer heel wat Chinese ondernemers. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel en Antwerp Management School organiseren de tweejaarlijkse business conferentie THE ANTWERP FORUM - Linking Business between China and Europe. THE ANTWERP FORUM werd voor het eerst georganiseerd in 2011 en is al aan de vierde editie toe. Tijdens de conferentie staan vooral de globale positie van China als economische grootmacht en de inspanningen om te evolueren naar een innovatieve en duurzame economie centraal. Wie zich voor 18 april inschrijft, heeft de gelegenheid om volop contacten te leggen met de aanwezige Chinese bedrijfsleiders en overheidsofficials.





(NBA)