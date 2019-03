Antwerpse drugsoorlog beroert ook de gemeenteraad: “De Seefhoek lijkt wel een oorlogszone” Stad gaat bij iedereen aanbellen in getroffen wijken Philippe Truyts ADN

25 maart 2019

23u11 1 Antwerpen Met anderhalf uur debat over de drugsoorlog werd vandaag ook in de Antwerpse gemeenteraad een heftige strijd gevoerd. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) belooft dat iedereen in de getroffen buurten Dam en Antwerpen Noord zal worden bevraagd om een beter beeld te krijgen op het criminele milieu. Sp.a vroeg om het ‘war on drugs’-beleid zonder dogma’s bij te sturen, gebaseerd op feiten.

Wouter Van Besien (Groen) mocht als eerste zijn munitie bovenhalen. Hij vroeg de burgemeester om te stoppen met iedereen te beschuldigen. “Van de Nederlanders en Kris Peeters (CD&V) tot de jongeren en de yogasnuivers. U zou in plaats van een ‘war on drugs’ beter een ‘health & safety’-plan (gezondheid en veiligheid, nvdr) invoeren, met veel meer preventie, meer aanspreekbare politie in de wijken en een regulering van de drugsmarkt.”

Blijkbaar overheerst de olympische gedachte in de war on drugs: deelnemen is belangrijker dan winnen. Schakel het leger in en ga desnoods over tot een ‘lockdown’ Filip Dewinter (Vlaams Belang)

Zware taal

Aan de rechterzijde van de oppositie schuwde Filip Dewinter (Vlaams Belang) de beeldspraak niet. “De Seefhoek lijkt wel een oorlogszone. Maar blijkbaar overheerst de olympische gedachte in de ‘war on drugs’: deelnemen is belangrijker dan winnen. Schakel het leger in en ga desnoods over tot een ‘lockdown’ (vergrendeling, nvdr) van de wijk.”



Peter Mertens (PVDA) vindt het tijd voor een apart evaluatiemoment in de gemeenteraad. “Ik was wel aangenaam verrast door wat schepen Tom Meeuws (sp.a) in ‘De Zevende Dag’ zei: de pakkans in de haven is te klein en de ‘war on drugs’ levert weinig op.”

Het was dan ook uitkijken naar hoe Yasmine Kherbache (sp.a) daarmee zou omspringen. “De stad gaat naar de bewoners toe om op hun angst en hun vragen deftige antwoorden te kunnen geven. Maar het klopt dat het gevoerde drugsbeleid niet de verhoopte resultaten oplevert. De haven is een uitgestrekte, kwetsbare plek. Daar moeten we alle technologische middelen kunnen inzetten.” Kherbache vroeg de burgemeester of er nog vooruitgang in zit.

“Succesvol”

Een antwoord kwam daar niet op. De Wever wees erop dat veel van de vragen geen stedelijke bevoegdheid zijn, zoals het federale stroomplan. “Dat is er trouwens mee dankzij mijn aanhoudend gezeur gekomen. Maar ik begrijp de frustratie dat er te weinig resultaten zijn. Ik leef in de hoop dat al onze inspanningen uiteindelijk wel iets zullen opbrengen.”

Ik vraag me net als iedereen af wanneer er arrestaties zullen volgen, ik hoop uiteraard zo snel mogelijk Burgemeester Bart De Wever

“De lokale politie is niet bevoegd en moet die dossiers meteen afgeven”, klonk het verder. “Ik vraag me net als iedereen af wanneer er arrestaties zullen volgen, ik hoop uiteraard zo snel mogelijk. Ons korps draagt in ieder geval zoveel mogelijk bij op het vlak van informatieuitwisseling.”

Volgens De Wever is de perceptie die nu ontstaan is over Antwerpen als onveilige stad wel niet correct. “Het blijft jammer dat de perceptie van de ‘war on drugs’ zo negatief wordt ingekleurd door het recente geweld. Het aantal diefstallen met geweld, gerelateerd aan drugs, is in Antwerpen met de helft gedaald. Geen stad in ons land is zo succesvol.”

Blik blauw

De Wever garandeert meer systematische identiteitscontroles in de getroffen wijken, meer zichtbare en onzichtbare (agenten in burger) politie en scherper toezicht, dag en nacht. “We trekken een blik blauw open, zoals dat heet”, zei hij. “Ook het gerecht neemt bepaalde maatregelen, maar daar kan ik niet op ingaan.”

“Tot slot: ik heb een broertje dood aan ‘ramptoerisme’ van een burgemeester als er iets ergs is gebeurd. De mensen verwachten dat ook niet. Maar ze zullen wel allemaal bezoek krijgen van de politie.”