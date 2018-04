Antwerpse derby: net geen 800 Beerschotfans op Bosuil 06 april 2018

02u50 0 Antwerpen Beerschot Wilrijk zal bij de derby in Play-Off 2 op de Bosuil, op zondag 15 april, de vocale en morele steun krijgen van 791 Kielse fans. Er is zoals verwacht een combi-regeling van kracht. Voor de terugmatch op 29 april zijn nog geen afspraken gemaakt.

De derby Antwerp FC - KFCO Beerschot Wilrijk is het eerste competitieduel tussen beide Antwerpse grootheden in 14 jaar. Het wordt een fameuze test voor de veiligheidsdiensten. Aangezien het een risicowedstrijd is, moet elke bezoekende fan verplicht met een supportersbus van het Kiel naar de Bosuil en terug. Op zijn website laat Beerschot Wilrijk weten dat er maximaal 791 plaatsen zijn in het bezoekersvak, allemaal zitjes.





Voor volwassenen kost een combiticket 20 euro, jongeren onder 16 jaar betalen 5 euro. Tickets kunnen enkel via de officiële supportersclubs worden besteld. Zij regelen de verkoop en geven een voucher aan de ingeschreven supporters.





De bussen vertrekken op zondag 15 april vanop de parking van het Olympisch Stadion om 12.30 uur, begeleid door de politie. De match begint om 14.30 uur. (PHT)