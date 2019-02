Antwerpse Carnotstraat is een monument armer: bruidskledij Le Chapeau verhuist na 90 jaar naar Hopland Dieter Lizen

18u39 0 Antwerpen Na 90 jaar vertrekt een van de bekendste winkels van de Carnotstraat uit de buurt. Le Chapeau, gespecialiseerd in bruidskledij, verruilt de stationsbuurt in september voor de hoek Frankrijklei met Hopland. “We passen niet meer in deze buurt, en ook de markt is veranderd”, zegt zaakvoerder Dieter Van Looveren (60).

Voor de etalage van Le Chapeau hebben generaties vrouwen staan dromen van een sprookjesjurk. De spierwitte bruidsjurken achter het raam vallen extra op tussen de snackbars en telefoonwinkels van de Carnotstraat, maar niet voor lang meer. “We gaan verhuizen en wel om twee redenen”, zegt zaakvoerder Dieter Van Looveren. “Ten eerste past onze winkel niet in deze buurt. Tien jaar geleden opende het Designcentrum Winkelhaak achter de hoek hier de deuren en ook in de Kerkstraat kwamen er een aantal toffe restaurantjes bij. We dachten dat het hier een tweede Zurenborg zou worden, maar dat bleek niet het geval. Ten tweede stellen we vast dat de markt voor trouwkledij veranderd is. Tegenwoordig vinden bruidsmeisjes met een courant maatje 34 of 36 hun suitekleedjes op internet voor een schappelijke prijs. Zeker de mama’s met een iets grotere maat kwamen wel nog naar ons voor een kleedje op maat. Ook voor de herenkostuums en ceremoniekledij voor mannen zijn er tal van winkels in Antwerpen bijgekomen die maatwerk leveren. Daarom willen we ons op onze core-business terugplooien en dat zijn de trouwjurken.”

Het pand op de hoek Hopland-Frankrijklei was al van Le Chapeau en daar werd vooral suitekleding verkocht. “We gaan met heel ons atelier en de bruidsjurken naar daar verhuizen. De herenkostuums en maatpakken verkopen we nu nog uit, met grote kortingen tot zeker 50 procent. Ook op suitekleding en een aantal sample bruidsjurken zijn er nu fikse kortingen, zeker op de iets oudere modellen. We hebben ook in het nieuwe pand best wel wat ruimte, maar die zullen we volledig nodig hebben voor de bruidsjurken.”

20 mensen in dienst

Het atelier verhuist ook mee naar de nieuwe locatie. “We hebben een twintigtal mensen in dienst, waarvan heel wat uitstekende naaisters. Een bruidskleed verstellen, dat is een echte kunst. Vaak bestaan een bruidskleed uit 5 of 6 lagen van chiffon en kant, dus dat is niet zo eenvoudig, maar zij weten heel goed hoe het moet”.

Le Chapeau is al toe aan de derde generatie. Het waren de grootouders van Dominique, de vrouw van zaakvoerder Dieter Van Looveren, die in 1929 een hoedenwinkel begonnen in de Carnotstraat. Intussen komen klanten van heinde en verre voor de bruidskledij. “Onze expertise lokt klanten van uit Nederland, Frankrijk, Luxemburg en verder. We tellen veel adel onder onze klanten, omdat onze collectie veel verder gaat dan de standaard jurken. Maar we helpen met even veel plezier schippersvrouwen aan het kleed van hun dromen”, zegt Dieter.

Tegen september moet de hele verhuis in kannen en kruiken zijn, want dan begint de verkoop voor het bruidsseizoen van 2020.