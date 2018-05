Antwerpse Brouw Compagnie opent keuken 25 mei 2018

Voortaan kan je in de Indiëstraat elke dag van de week terecht in het café van de Antwerpse Brouw Compagnie. Niet enkel om iets te drinken, maar ook om te eten.





"We openen elke dag om 12 uur voor de lunch. We presenteren een heel toegankelijke keuken: tapa's, stoofvlees met Nonkel Pater-bier, kabeljauw gesmoord in Tournée Antwerpen, slaatjes of een hamburger met geconfijte ui. Er staat nu al een pizza-oven buiten en binnen enkele weken komt daar nog een grote BBQ bij", zegt chef Bastiaan Beszelsen. "Bedoeling is dat we ook heel veel gerechten gaan koppelen aan een bepaald bier: als begeleider, maar ook in de sauzen, marinades en vinaigrettes".





Er staat voortaan ook een zomerterras buiten er is een speelhoek voor de kinderen ingericht. "Noteer nu ook al het weekend van 1,2 en 3 juni want dan houdt de horeca van de Cadixwijk onder de noemer Felix Cadix een feestweekend met onder meer vier livebands op zaterdag 2 juni op de binnenkoer van onze brouwerij", zegt bedrijfsleider Johan Van Dijck. (DILA)