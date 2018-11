Antwerpse bieren bekroond Super Cadix en Nonkel Pater pakken zilver op Brussels Beer Challenge BJS

19 november 2018

Twee bieren van de Antwerpse Brouw Compagnie zijn bekroond op de Brussels Beer Challenge. Zowel Super Cadix (dry hopped lager) als Nonkel Pater (donkere Quadubbel) kaapten het zilver weg in de respectievelijke categorieën “Hoppy Lager” en “Strong Dark Ale”.

Er werden maandag medailles uitgedeeld in een vijftigtal categorieën. België doet het met 65 medailles net als de voorbije jaren weer beter dan de VS (51) en Brazilië (24), die in de medaillespiegel op de tweede en derde plaats belandden. Dertien van de 65 Belgische medailles hadden de gouden kleur.

Voor de Brussels Beer Challenge hebben 88 juryleden een tweetal weken geleden in Mechelen meer dan 1.500 bieren geproefd uit 48 verschillende landen. De deelnemende brouwers kwamen uit alle hoeken van de wereld.