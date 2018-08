Antwerpse bereikt Noordkaap per fiets voor goede doel 17 augustus 2018

02u26 0 Antwerpen De Antwerpse Eva Van Tulden heeft de Noordkaap bereikt per fiets. Na zestig fietsdagen, 3.535 kilometer en 34.324 hoogtemeters kwam ze begin deze maand aan.

Eva zamelde op deze manier 4.000 euro in ten voordele van een educatief project in Bubaque. Bubaque maakt deel uit van een archipel ten westen van Guinée-Bissau. "Voor de hele archipel is slechts één hogeschool en het vervoer tussen de verschillende eilanden is erg moeilijk waardoor jongeren vaak geen toegang hebben tot onderwijs. Bovendien negeren de grote NGO's de eilanden omdat ze te klein zijn", vertelt Eva.





Hogeschool

Met het bijeen gefietste geld kan Eva één student voor twee jaar naar de hogeschool sturen. "Om een tweede te laten starten, zou ik tegen september nog eens duizend euro moeten ophalen." Op dit moment is Eva op terugweg naar Antwerpen. Eind deze maand hoopt ze opnieuw in Antwerpen aan te komen. (ADA)