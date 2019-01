Antwerpse bedrijven vervolgd voor export van grondstof voor gevaarlijk zenuwgas naar Syrië Douane eist monsterboete van in totaal 1,25 miljoen euro BJS

03 januari 2019

11u45 0 Antwerpen Drie Antwerpse bedrijven riskeren boetes van opgeteld 1,25 miljoen euro. De douane vervolgt hen onder meer voor de illegale export van een chemisch product naar Syrië waarmee het gevaarlijke zenuwgas sarin gemaakt kan worden. Twee bedrijfsleiders riskeren effectieve celstraffen.

Het weekblad Knack bracht het nieuws over de illegale export naar Syrië in april van vorig jaar aan het licht. De onthullingen lokten in binnen- en buitenland verontwaardiging uit omdat het regime van president Bashar al-Assad ervan verdacht wordt zenuwgas in te zetten tegen tegenstanders.

Concreet is er sprake van 24 zendingen chemicaliën tussen mei 2014 en december 2016. Het ging om aceton, methanol, dichloormethaan én … isopropanol. Die laatste stof – waarvan in totaal 168 ton naar Syrië en Libanon werd uitgevoerd - kan gebruikt worden om het uiterst gevaarlijke saringas te maken.

Gezien de oorlogssituatie in Syrië kwam er in 2012 een Europese verordening die een voorafgaande vergunningsplicht oplegt aan wie isopropanol naar Syrië exporteert. Die vergunning hadden de drie Antwerpse firma’s niet. Sterker, volgens de douane gebruikten de bedrijven bewust foute codes om de administratie te misleiden.

De zaak kwam donderdag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen, waar de douane monsterboetes eiste. Zo riskeert A.A.E. Chemie Trading uit Kalmthout, de groothandel die de chemicaliën leverde en eind december failliet ging, een boete van 346.000 euro. Tegen de twee bedrijven die instonden voor de papierwinkel bij de export - Anex Customs uit Hoevenen (eveneens failliet) en Danmar Logistics uit Stabroek – werden boetes van respectievelijk 750.000 euro en 160.000 euro geëist. R.R., de bestuurder van A.A.E. Chemie Trading, en H.V.L., de zaakvoerder van Anex en Danmar riskeren respectievelijk 346.000 euro en 500.000 euro boete. Het Antwerpse parket sloot zich donderdag aan bij de claims van de douane en eiste tegen de twee bedrijfsleiders ook nog eens celstraffen van 4 en 18 maanden.

De verdediging benadrukte op het proces dat het niet op de hoogte was van de vergunningsverplichting. Advocaat Joris Vercraeye vroeg voor zijn cliënt R.R. de vrijspraak op basis van ‘onoverkomelijke dwaling’. “Mijn cliënt dacht dat hij alles het gedaan wat hij moest doen. Hij heeft jarenlang dergelijke producten uitgevoerd naar Syrië. Eerlijk? Ik denk dat de douane deze procedure is begonnen om haar eigen tekortkomingen zoals de gebrekkige controles en de niet-geactualiseerde onlinetools te verdoezelen.”

Ook Erik Gevers, de advocaat van Anex Customs, Danmar Logistics en zaakvoerder H.V.L., vroeg de vrijspraak op basis van ‘onoverkomelijke dwaling’. “Onze cliënten hebben gehandeld volgens de instructies van A.A.E. Chemie Trading. Hoe konden ze weten dat ze iets misdeden?”

Vonnis op 31 januari.