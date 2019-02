Antwerpse agent aangehouden voor hulp aan beruchte maffiafamilie Patrick Lefelon HA

15 februari 2019

17u34

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 20 Antwerpen Inspecteur M.K. van de Antwerpse politie is vandaag door de Antwerpse onderzoeksrechter aangehouden in het onderzoek naar de Assyrische maffiafamilie Y. Vijftien leden van die familie zijn dinsdag al gearresteerd.

De politieman wordt volgens het Antwerpse parket verdacht van passieve corruptie, schending van zijn beroepsgeheim, misbruik van vertrouwen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Op welke manier hij de bende zou hebben bijgestaan, maakt het parket voorlopig niet bekend.



De inspecteur werkte op het kantoor van de Handelsstraat in de wijk Stuivenberg. Daar wonen veel leden van de Assyrische familie Y.. De speurders van de federale gerechtelijke politie pakten politieman M.K. op aan de luchthaven van Zaventem toen hij gisteren van vakantie terugkwam. Vervolgens werd in het politiekantoor en bij de agent thuis een huiszoeking gedaan.

Aanhouding

Parketwoordvoerster Christel Minne: “Het is op basis van de resultaten van de huiszoeking dat de onderzoeksrechter heeft beslist de politieman voorlopig aan te houden.” Hij is momenteel opgesloten in de gevangenis van Mechelen.



De bende van de Assyrische familie Y. zou niet alleen politieagenten hebben aangezocht om hand- en spandiensten te leveren, maar ook een stadsbeambte en contacten in het bankwezen.

Het onderzoek naar de bende loopt al sinds november 2017 en leidde dinsdag tot een reeks van 46 huiszoekingen, waarbij 15 personen werden opgepakt. Veertien van die verdachten werden ook aangehouden door de onderzoeksrechter. De aanhouding van één verdachte is intussen al bevestigd door de raadkamer. Zes anderen verschijnen in principe maandag, de overige zeven hebben om uitstel gevraagd en zullen pas op maandag 25 februari verschijnen.

Invloed

De bende zou zich hebben beziggehouden met drugssmokkel, witwaspraktijken, wapens en corruptie. Het doel was volgens het parket niet alleen om een groot vermogen te vergaren, maar ook om invloed te verwerven bij de politie, stadsdiensten, de haven, de politiek, het bankwezen en de kerk.