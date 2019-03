Antwerps zakenman beschuldigd van oplichting in Nederland: “Hoe kan die man leven met zichzelf?” Sander Bral

13 maart 2019

17u14 0 Antwerpen De Antwerpse zakenman Marc Leclercq heeft mogelijk weer toegeslagen. Op de Nederlandse publieke omroep werd hij deze week beschuldigd van oplichting voor tienduizenden euro’s. Leclercq werd eerder al veroordeeld voor oplichting en maakte grote sier met het geld van de Belgische Parkinsonstichting.

Na zijn dubieuze activiteiten in eigen land blijkt Marc Leclercq zijn speelterrein naar Nederland te verleggen. Dinsdag kwam de zakenman in opspraak op de Nederlandse nationale televisie. In het programma Opgelicht?! getuigde Desiree Maas uit Rotterdam dat ze naar eigen zeggen opgelicht werd toen ze mee in Leclercqs avontuur stapte rondom het zeilschip Ocean Breeze. Maas zou groepen begeleiden op de boot van Leclercq en de communicatie verzorgen. Ze leende 35.000 euro aan Leclercq die ze nog niet zou teruggekregen hebben. “Bovendien betaalde Leclercq zijn facturen voor het onderhoud van de poepchique boot niet”, zucht de Rotterdamse op televisie. “Hij heeft me ingepakt met zijn handige praatjes om me te bestelen. Hoe kan die man zichzelf ’s ochtends in de spiegel bekijken?”

Rijke vrouwen

Ook in België wond Leclercq volgens het programma rijke vrouwen om zijn vinger en ging hij er zelfs romantische relaties mee aan. Hij trok steevast bij ze in en leefde op grote voet met het geld van zijn slachtoffers. Hij haalde bedrijven en particulieren bij elkaar voor investeringen in projecten die niet bestonden of op de klippen liepen. De bedragen liepen op tot 150.000 euro. Voor het project Ocean Breeze haalde hij zelfs 400.000 euro op via een Nederlands crowdfunding platform. Geldeisers hebben de boot intussen in beslag laten nemen. Toch biedt Leclercq het vaartuig te koop aan voor een miljoen euro.

Parkinsonstichting

In 2012 haalde Leclercq het blad Dag Allemaal. Uit het artikel blijkt dat hij een relatie startte met Martine Coppens van de Belgische Parkinsonstichting. Leclercq raakte betrokken in een galabal van de benefietorganisatie en soupeerde daar geld van de stichting op. Een jaar later stal hij de erfenis van alweer een nieuw slachtoffer.

Voor het oplichten van een verdeler van schoenen werd Leclercq eerder al veroordeeld door de rechtbank. Omdat hij geen officiële verblijfplaats had, konden deurwaarders hem niet op het matje roepen.

De zakenman reageerde woensdag op de televisie-uitzinding via mail aan ClubRacer, een website over zeilschepen: “De programmamakers hebben een loopje genomen met de waarheid. Nog mijn advocatenkantoren als ikzelf kregen de mogelijkheid tot wederwoord in deze zaak. Ze hebben zich uitgegeven voor een potentiële investeerder en via een vals e-mailaccount een afspraak gemaakt. Vervolgens hebben ze me overvallen met een camera en aantijgingen. Mijn eer en goede naam zijn geschonden en ik overweeg juridische stappen.”

Leclercq zou klacht hebben ingediend tegen de makers van het programma ‘Opgelicht?!’.