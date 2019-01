Antwerps technoconcept keert terug naar de Koekenstad Laatste editie in Antwerpen bracht tweeduizend bezoekers op de been Sander Bral

10 januari 2019

12u43 0 Antwerpen Het populaire technofeest Where House komt terug naar Antwerpen. Eind 2016 ging het concept voor een kort avontuur richting Gent nadat evenementenhal Petrol de deuren sloot. Na anderhalf jaar stilte haalt de organisatie haar kind terug naar Antwerpen.

In het najaar van 2016 sloot de bekende evenementenhal Petrol in de oude fabriekssite Petroleum Zuid de deuren voor de bouw van het nieuwe bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. Het technoconcept Where House, dat al jaar en dag een vaste stek had in Petrol, verdween samen met de feestzaal.

“Dat was althans het eerste idee”, herbeleeft organisator Tim Vandewalle (29) uit Antwerpen. “Tot de organisatie achter de Gentse Kompass Klub zelf vragende partij was om het concept bij hen verder te zetten. De sfeer en de industriële uitstraling van Kompass deden erg aan Petrol denken en we zijn toen op dat aanbod in gegaan met twee succesvolle edities tot gevolg.”

In het najaar van 2017 ging Where House de samenwerking aan met het Gentse technoconcept Rimbu voor een extra grote technoparty in Kompass. “Daar heb ik de zoveelste degout gekregen van de muziekwereld”, gaat Tim verder. “Voor de artiesten die we in onze beginjaren nog voor enkele honderden euro’s konden boeken, moesten we opeens duizenden euro’s ophoesten. Het deed ons echt pijn dat we zoveel geld moesten neertellen voor acts die net voet aan wal hebben kunnen zetten door kleine promotors zoals wij. We hebben toen met Where House een stap achteruit gezet.”

Maar niet voor lang want een dik jaar later leeft Where House opnieuw en keert het concept terug naar geboortestad Antwerpen. “Het begon opnieuw te kriebelen en in Ampere achter het Centraal Station hebben we een nieuwe Antwerpse locatie gevonden”, zegt Tim. “Het Noord-Ierse technolabel DSNT is te gast op onze doorstarteditie. Zij zijn ook al jaren bezig aan een bruisende carrière maar vragen in tegenstelling tot vele andere helden in het genre nog relatief weinig geld.”

De doorstart van Where House vindt plaats in Ampere op vrijdag 15 maart met internationale technodeejays Nez en Crock en lokale helden Double U Jay en Where House Terror Squad. Alle info via deze pagina.