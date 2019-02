Antwerps stadsbestuur laat Gentse prof zich over ‘traag’ KALI-team buigen BJS

18u14 0 Antwerpen Het Antwerpse stadsbestuur laat een studie uitvoeren om het KALI-team, het team specialisten van verschillende politiediensten dat de drugshandel in Antwerpen moet bestrijden, te controleren. Dat zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) voor de camera van ATV.

Met de massale arrestaties in het dossier rond de drugsclan Y. de afgelopen weken lijkt het wel dat de verschillende politiediensten goed samenwerken. Maar volgens de Wever was de clan “al op zijn retour” en zijn er “dringend een vijftal andere clans die aangepakt moeten worden”. Hij laat daarom de Gentse professor Colman een onderzoek uitvoeren om te controleren of de verschillende diensten wel goed samenwerken.

“Vanuit de stad Antwerpen hebben we de professor inderdaad opdracht gegeven om de werking van het KALI-team onder de loep te nemen”, zegt De Wever op ATV. “Ondertussen zal ik er als politicus alles aan blijven doen om in Brussel op de verschillende bureaus te blijven kloppen tot het KALI-team de efficiëntie heeft die we beogen. Het is mijn persoonlijke mening dat het allemaal wel erg lang duurt.”