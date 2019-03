Antwerps ‘slow fashion’-label D’AUTAN opent winkel in Groendalstraat Annelin Marien

14 maart 2019

10u42 0 Antwerpen Tot nu toe had het kersverse Antwerpse accessoiremerk D’AUTAN enkel pop-ups, maar sinds vorige week kan je de nieuwe collectie shoppen in hun Spring Shop in de Groendalstraat. D’AUTAN omschrijft zich als een ‘slow fashion’-label: ze produceren op een duurzame manier door een beperkt aantal stuks te produceren, die lang moeten meegaan.

“Duurzaam zijn, dat is waar D’AUTAN om draait”, zegt oprichtster Evi Van Der Planken. D’AUTAN maakt voornamelijk sjaals en kimono's, en dat in natuurlijke materialen zoals zijde, kasjmier of viscose. En het merk noemt zichzelf ‘slow fashion’: “Wij proberen op duurzame wijze accessoires te produceren, door een beperkt aantal stuks te maken en niet constant met nieuwe collecties te komen. De bedoeling is dat onze stuks lang meegaan.”

Het thema van de nieuwe collectie is botanical: de natuurlijke prints van de sjaals en kimono’s zijn gebaseerd op schilderijen, waarvoor Evi samenwerkte met kunstenaars. “Zo willen we de klanten een uniek product aanbieden”, zegt ze. En op de problematiek van zijden sjaals die weleens durven afglijden, heeft het merk iets gevonden: er worden ook DOTT’s verkocht. “Dat is een soort magneetje om je sjaal te fixeren zodat hij de hele dag goed blijft zitten. En ze zijn geborduurd in leuke kleurtjes, dus ze zien er ook nog eens leuk uit.” Zo’n DOTT kan je krijgen voor 35 euro, verder lopen de prijzen op tot 295 euro.