Antwerps sci-fi café organiseert kortverhaalwedstrijd voor ‘geeks’ Annelin Marien

14 maart 2019

Voor fantasyliefhebbers die graag in hun pen kruipen, organiseert het café The Geeky Cauldron een kortverhaalwedstrijd. Deelnemers kunnen nog tot 5 mei hun creaties inzenden. Alexandru Hul, eigenaar van het sci-fi café, wil zo de creatieve geesten in de 'geek community' een duwtje in de rug geven.

The Geeky Cauldron is nu een goed jaar open, en het café voor ‘geeks’ organiseert voor de eerste keer een kortverhaalwedstrijd. “Het is al van in het begin de bedoeling geweest om met het café evenementen te organiseren voor de ‘geek culture’, die gek zijn van alles wat met fantasy te maken heeft”, zegt Alexandru. “Volgens mij lopen er in de ‘geek community’ veel creatieve geesten rond die heel goede ideeën hebben, maar zij worden nergens ondersteund. Ik wil met de kortverhaalwedstrijd die mensen aan het schrijven krijgen.”

Het thema van de kortverhalen moet vanzelfsprekend sciencefiction of fantasy zijn, ze mogen in het Nederlands of het Engels geschreven worden (want Engels is volgens Alexandru voor de ‘geek culture’ een tweede moedertaal), en in het verhaal moet een taverne voorkomen met de naam ‘The Geeky Cauldron’. Alexandru verwacht dat er heel wat inzendingen zullen zijn, er wordt alleszins al enthousiast over gepraat in het café. “Binnen twee weken verwacht ik de eerste inzendingen, maar ik zou er niet van schrikken als de grote meerderheid op de laatste dag nog zijn verhaal inlevert. Geeks kunnen namelijk uitstellers zijn!”

De verhalen zullen worden beoordeeld door Alexandru zelf, en nog twee schrijvers die binnenkort bekend worden gemaakt, op verschillende categorieën als taalbeheersing, originaliteit en diepgang van personages. Op 1 juni wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens een event in het café, en de winnaar krijgt een ‘mistery gift’. “Over de prijs ga ik nog niets verklappen”, zegt Alexandru. “Nu moeten de deelnemers ook geen gigantische prijs verwachten, deelnemen zou vooral moeten gaan om de kans om je creativiteit te uiten.”