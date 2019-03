Antwerps schepencollege beslist: Boekstraat wordt schoolstraat BJS

22 maart 2019

16u03 0 Antwerpen Vanaf 1 april krijgt het district Wilrijk er een schoolstraat bij: de Boekstraat, waar basisschool De Ark gelegen is. De ingreep zal de verkeersveiligheid voor leerlingen en buurtbewoners verbeteren.

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Een gemachtigd opzichter plaatst een hek aan de uiteinden van de straat. Auto’s kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat geparkeerde auto’s mogen de straat wel nog verlaten.

Momenteel zijn er 12 schoolstraten in de stad Antwerpen. Vanaf 1 april komt daar dus de schoolstraat in de Boekstraat bij en na de paasvakantie volgen er nog twee schoolstraten; één in Borgerhout en één in Merksem.

Het schoolstraatstatuut voor de Boekstraat is een proefproject dat gedurende 9 maanden loopt, tot 31 december 2019. Daarna wordt het geëvalueerd.