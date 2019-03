Antwerps ontwerpersduo volgt Axel Vervoordt op als gastcurator van het Diamantmuseum DIVA ADA

14 maart 2019

Het Antwerpse ontwerpersduo Wouters & Hendrix volgt Axel Vervoordt op als gastcurator van het Diamantmuseum DIVA. Vanuit hun 35-jarige carrière als juweelontwerpers en verhalenvertellers onderzoeken Katrin Wouters en Karen Hendrix wat hen verwondert en inspireert. Ze brengen juwelen uit hun oeuvre samen met pareltjes uit de DIVA-collectie, hedendaagse kunst en curiosa. “Op onverklaarbare wijze kan een klein detail of object, als bij toverslag, levendige herinneringen oproepen aan liefde, geluiden en beelden. Dit zijn prachtige momenten en deze objecten zijn ware schatten. We kunnen ons geen mooiere manier voorstellen om onze 35ste verjaardag te vieren dan met een tentoonstelling waarin we de bezoekers volledig onderdompelen in de Wouters & Hendrix schatkamer,” vertellen de dames. Wouters & Hendrix hun fascinatie voor opmerkelijke verhalen en de edele metalen zilver en goud vormen de leidraad in het tentoonstellingsconcept. Scenograaf Bob Verhelst vertaalt de eigenzinnige en surrealistische stijl van het ontwerpersduo in een verrassende scenografie. Bob Verhelst was scenograaf van verscheidene MOMU expo’s waaronder ‘Delvaux. 180 jaar Belgische luxe’ en ‘Margiela. De Hermès jaren’.

‘Wonderkamer II: Wouters & Hendrix’ loopt van 13 september 2019 tot en met 16 februari 2020.