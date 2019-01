Antwerps kraantjeswater stinkt door te veel algen (maar het is wel nog drinkbaar) ADA

03 januari 2019

12u24 8 Antwerpen Het Antwerpse kraantjeswater stinkt, tot die conclusie kwamen heel wat Antwerpenaren deze ochtend. Watermaatschappij Water-link kreeg heel wat telefoontjes van ongeruste bewoners. De oorzaak van de onaangename geur is een te hoog aantal algen in het Albertkanaal die door een samenloop van toevalligheden weelderig tieren.

Wie deze ochtend een douche nam of een glas kraantjeswater dronk, zal het misschien zelf gemerkt hebben. Het water heeft een onaangename metaalachtige geur en smaak. Verschillende bezorgde Antwerpenaars belden naar Water-link om het probleem te melden. De oorzaak is een natuurlijke alg die door omstandigheden in grote hoeveelheden aanwezig is in het Albertkanaal. “Er zijn sinds vandaag klachten over de reuk, de smaak en de kleur van het drinkwater. Dit is het gevolg van een natuurlijk fenomeen, namelijk een algenbloei in het Albertkanaal”, klinkt het bij Water-Link. “Meer bepaald de cryptomonas, dit is een micro-alg die kan groeien bij lage temperaturen.” Oorzaak is de erg warme zomer van 2018 waardoor de waterreserves nog steeds lager zijn dan normaal en de warme wintertemperaturen op dit moment. “Maar ook het gezonken binnenschip speelt een rol. Dat schip vervoerde ammonium, een meststof waar de alg zich aan te goed kan doen”, klinkt het bij Water-link.

Onschadelijk

Hoewel de algen geneutraliseerd worden in de zuiveringseenheden van Water-link, kunnen ze niet volledig verwijderd worden. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er echter niet. Behalve de onsmakelijke geur en smaak, is het water perfect drinkbaar en voldoet het aan alle wettelijke normen. Wanneer het water opnieuw vrij zal zijn van die metaalsmaak, is moeilijk te voorspellen. “We verwachten dat de groei van deze algen - afhankelijk van de weersomstandigheden - enige tijd zal aanhouden”, klinkt het nog. Water-link bekijkt welke aanpassingen in het zuiveringsproces mogelijk zijn om de overlast te beperken. Aanvankelijk raadde Water-link aan om flessenwater te gebruiken maar dat is niet meer nodig. Enkele dagen vriesweer zou er in elk geval al voor zorgen dat de alg zich niet langer verder verspreidt en dat ze uiteindelijk ook zal afnemen.

Waar?

De klachten doen zich vooral voor in Antwerpen-Zuid en Centrum, de districten Wilrijk, Hoboken, Berchem, Borgerhout en Linkeroever, in Edegem, Hove, Mortsel en Zwijndrecht. Dezelfde klachten kunnen zich ook voortdoen in de gemeenten Kontich en Boechout die door Pidpa worden beleverd met drinkwater afkomstig van Water-link.

