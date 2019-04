Antwerps koppel trekt vijf weken met trein door Europa en komt thuis met reisdocumentaire ADA

01 april 2019

16u00 0 Antwerpen Fotografen Kioni Papadopoulos en Boaz Timmermans trokken er in de zomer van 2017 vijf weken op uit. Ze reisden per trein door Europa en maakten er de documentaire ‘Train Travallers’ over. Die is nu voor het eerst te zien in België.

“Ik zat in het vliegtuig toen ik me plots afvroeg wat er zich allemaal onder mij afspeelde.” Die gedachte was voor het Antwerpse fotografen koppel Kioni Papadopoulos (26) en Boaz Timmermans (27) het ontbrekende puzzelstukje in hun zoektocht naar een leuk project. “We wilden al langer een documentaire maken waarin we ons beiden konden uitleven als fotografen. Uiteindelijk kwamen we op het idee om vijf weken lang door Europa te reizen per trein en dat vast te leggen,” vertelt Kioni.

Het koppel vloog in de zomer van 2017 naar Athene in Griekenland om daaruit verder te reizen door Europa. “Ik heb Griekse roots en wilde erg graag Athene als vertrekpunt nemen. Ik woonde er tot mijn 17 jaar,” gaat Kioni verder. Daarna gingen ze verder via Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Servië, Montenegro, Kroatië, Slovenië om uiteindelijk terug te keren naar België. Het resultaat van die vijf weken reizen en 48 uur aan beeldmateriaal is de reisdocumentaire ‘Train Travellers’.

Terwijl Boaz vooral achter de camera actief was, presenteert Kioni en gaat ze in gesprek met de lokale bevolking. “We geven niet zozeer informatie over het land of de stad die we bezoeken. We laten de mensen zelf vertellen over hun thuis. Tussendoor geven we ook wel enkele tips mee waar je het best overnacht of waar je bijvoorbeeld lekker kan eten.” Omdat Kioni ook fotograaf is en dus meestal achter de lens opereert, was het voor haar ook even aanpassen om plots aan de andere kant te staan. “In het begin voel je je best ongemakkelijk,” lacht ze, “vooral omdat de mensen je aankijken. Maar je went er vrij snel aan. Omdat mijn vriend filmde voelde ik me al snel op mijn gemak.”

Het resultaat van vijf weken reizen is 48 uur aan beeldmateriaal dat gereduceerd moest worden tot een documentaire van 59 minuten. “Een heel lastig karwei. Omdat we de hele post-productie zelf hebben gedaan, duurde het ook erg lang voor de docu klaar was. We hebben een jaar geen leven gehad,” lacht de fotografe.

Donderdag wordt het resultaat voor het eerst in België getoond in Cinema Cartoon’s. Kioni en Boaz zullen aanwezig zijn om na de vertoningen vragen te beantwoorden en uitleg te geven bij de documentaire ‘Train Travellers’. Tickets via www.cinemacartoons.be.