Antwerps kledingmerk steunt Afrikaanse neushoorns en leeuwen 26 januari 2018

Het zijn de zussen Anneleen en Charlotte Kegels die het kledingmerk Very Important Animals (V.I.A.) uit de grond stampten. Hun collectie bestaat uit sweaters met prints van leeuwen, neushoorns, olifanten, koala's en ijsberen. Opmerkelijk: bij elke verkoop draagt V.I.A een deel af aan National Park Rescue, een organisatie die wilde dieren in Zuidelijk Afrika beschermt.





"Als we niets ondernemen, zullen olifanten, neushoorns en leeuwen over tien jaar uitgestorven zijn", zeggen Anneleen en Charlotte. "Per dag doden stropers tientallen dieren die met uitsterven zijn bedreigd. Als dierenvrienden willen we daar wat aan doen. Daarom staat onze kledinglijn V.I.A. per verkochte trui een bijdrage af aan National Park Rescue (10 euro voor een trui voor volwassenen, 5 euro voor een kindertrui). "





Van 27 januari tot 10 februari organiseert V.I.A. een pop-up in de Kloosterstraat. De kledinglijn is ook te koop via www.veryimportantanimals.com. (BJS)