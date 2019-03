Antwerps icoon verdwijnt: na 110 jaar houdt buurtwinkel Jespers het voor bekeken BJS

29 maart 2019

12u02 0 Antwerpen Een Antwerps icoon verdwijnt. Na meer dan een eeuw houdt buurtwinkel en koffiebranderij Jespers aan de Oever het voor bekeken. De zaakvoerders gaan met pensioen.

Dat Jespers totale uitverkoop houdt, valt moeilijk te ontkennen: de rekken staan zo goed als leeg. “Dit is toch geen nieuws? We doen het allemaal liever met stille trom…”, reageert de zaakvoerder lichtjes nerveus.

Dat de eigenaars pensioenplannen hadden en hun bekende familiezaak van de hand wilden doen, was al langer geweten. “Als er een goed bod komt, willen we het zeker overwegen”, zeiden ze drie jaar geleden. Naar wie dat mooie bod nu uiteindelijk op tafel heeft gelegd, en wat de plannen met het pand zijn, is het gissen.

Buurtsupermarkt Jespers is al meer dan een eeuw gevestigd op de Oever, het pleintje tussen de Kloosterstraat en de Hoogstraat. In 1909 opende de zaak de deuren als groothandel, maar in 1953 werd ze omgevormd tot een eigenzinnige kleinhandel. Het nageslacht bleef de familiezaak trouw en hield – ondanks concurrentie van grote supermarktketens - al die jaren vast aan het concept van de buurtwinkel.