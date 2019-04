Antwerps icoon House of Porters ruilt na 30 jaar Antwerpen in voor Antwerpse Noordrand David Acke

01 april 2019

21u10 0 Antwerpen Na dertig jaar verlaat de Antwerpse meesterdecorateur Pieter Porters zijn geliefde stad met zijn zaak House of Porters. Rond kerst van dit jaar zal hij zijn showroom in Kipdorpvest inruilen voor een eigen pand in de Antwerpse noordrand. De reden is tweeledig. “Antwerpen is een ramp geworden op vlak van mobiliteit en daarnaast is de markt zodanig veranderd dat een showroom niet meer rendabel is”, aldus Porters.

Pas twintig jaar oud was hij, toen Pieter Porters zijn zaak ‘House of Porters’ in het Antwerpse opstartte. Vandaag is de interieurdecorateur een begrip in België en Europa. Verschillende restaurants en kastelen, maar evengoed huiskamers van doorsnee Vlamingen, werden door hem ingericht. Maar na dertig jaar heeft Porters beslist zijn geliefde stad in te ruilen voor de noordrand. Waar exact, dat blijft voorlopig nog even een goed bewaard geheim. “Het spreekt voor zich dat dit een beslissing is die niet over één nacht ijs is gegaan. Maar soms moet je knopen doorhakken en beslissingen durven nemen in het belang van je zaak”, zegt Porters.

Voor alle duidelijkheid: de zaken gaan goed. “Meer nog, de zaken gaan beter dan ooit. En dat komt omdat ik er heel wat projecten bijneem, zoals een volledige styling van huizen en restaurants. Maar een showroom voor particuliere verkoop is niet meer rendabel. De afgelopen vijf jaar is de markt drastisch veranderd. Wie als verkoper wacht op zijn klanten, die is eraan voor de moeite. Vandaag moeten wij zelf naar onze klanten gaan.” Bovendien moeten antiquairs volgens Porters opboksen tegen een wegwerpmaatschappij waar vooral jongeren niet geneigd zijn veel geld uit te geven aan een degelijke sofa of kast.

Maar ook de mobiliteit in Antwerpen heeft zijn rol gespeeld bij de beslissing weg te trekken. “Steeds vaker hoor ik van klanten dat ze het niet zien zitten om tot in Antwerpen te komen door de vele werken. De klanten die het toch wagen, komen overspannen toe in mijn winkel. Bovendien ziet het er niet naar uit dat al die werken snel achter de rug zullen zijn.”

Een jaar lang zocht Porters naar een geschikt pand. “Oorspronkelijk wilde ik een locatie waar ik alles kon onderbrengen. Mijn privéwoning, de showroom maar ook de ateliers en burelen. Maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk vond ik een ideaal pand voor de showroom in de noordrand van Antwerpen.” Rond de kerstperiode van dit jaar zal Porters verhuizen naar de rand. Het pand in de Kipdorpvest, waar House of Porters momenteel gevestigd is, werd door Porters gehuurd. De eigenaar van het pand zal het nu waarschijnlijk ombouwen tot appartementen.