Antwerps designbureau opent tweede kantoor in VS ADA

11 april 2019

KAN, een Antwerps designbureau dat trendsetter is op het vlak van digital brand transformation, opent eind april een tweede kantoor in de VS. Na New York openen ze ook een kantoor in Chicago. Met de verhuis naar Chicago willen ze de expansie in de VS verder zetten en hun omzet daar verdubbelen tegen 2022. “Bijna 30 procent van onze omzet komt momenteel uit Amerika, en met de verhuis naar Chicago willen we dit cijfer tegen 2022 optrekken naar 50 procent. Chicago is een ideale uitvalsbasis om de Amerikaanse markt verder te bewerken,” zegt Hans Kan, oprichter van KAN.

In België is KAN een voorloper op het vlak van digital brand transformation, een fase die veel bedrijven momenteel doorlopen en waarvan het einde nog bijlange niet in zicht is. Met het digitale brand transformation platform Kadanza helpt KAN bedrijven om de digitale inhaalbeweging te maken. Het zorgt ervoor dat een merk en allerhande communicatiemateriaal, of het nu folders, posters, of digitale applicaties zijn, er uniform uitzien.