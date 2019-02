Antwerps bierfestival opnieuw beste van het land Sander Bral

06 februari 2019

18u26 1 Antwerpen De tweede editie van Billie’s Craft Beer Fest in de Waagnatie van begin december schopte het dinsdagavond op de Belgische bierawards opnieuw tot beste bierfestival van het land. “Een extra motivatie om van onze derde editie een echte knaller te maken.”

Het kroegje in de Kammenstraat bestaat nog maar een dikke vijf jaar en Billie’s Bier Kafetaria is al een begrip geworden op het Belgische en internationale toneel der bierliefhebbers. Begin december haalde de organisatie achter Billie’s Craft Beer Fest drieduizend man van over heel de wereld richting Waagnatie voor een unieke tweedaagse bierervaring. Het festival werd voor de tweede keer genomineerd voor beste Belgische bierfestival door Belgium Beer Awards en kon de award dinsdagavond opnieuw verzilveren.

“Zo’n grootschalig evenement organiseren is erg prettig maar vraagt ook enorm veel werk. We zijn dan ook blij dat dat werk beloond wordt en zijn heel erg trots op deze tweede award”, schittert Helena Van Geyte, mede-organisator van het festival en mede-eigenaar van de gelijknamige kroeg. “Het geeft een fijn gevoel dat de mensen die ons festival bezocht hebben, vertrouwen in ons leggen en op ons gestemd hebben. Dat geeft extra motivatie om een groot feest te maken van onze derde editie na de zomer.”

Billie’s Bier Kafetaria werd ook geselecteerd voor beste biercafé en beste bierrestaurant van het land. Die awards gingen naar Den Hulst (Herselt) en De Gebrande Winning (Sint-Truiden). Het festival maakte ook kans op biergebeurtenis van het jaar maar die prijs ging naar bier- en gastronomiebeleving De Kruisweg (Sint-Truiden).

Belgium Beer Awards is een vzw die zich sinds 2012 inzet voor de promotie van zogenoemde craftbeers of artisanale bieren uit microbrouwerijen. 34.381 mensen hebben deelgenomen aan de publieksstemming.