Antwerps bedrijf zet Afrika onder stroom LIFEPOWR ZOEKT MILJOEN EURO OM ELEKTRICITEIT AAN DORPJES TE LEVEREN SANDER BRAL

08 juni 2018

02u59 0 Antwerpen Het Antwerpse bedrijf Lifepowr is op zoek naar investeerders. Met het extra geld willen ze elektriciteit leveren aan moeilijk bereikbare plaatsen zoals eilandjes of kleine dorpjes in Afrika en Azië.

Drie jaar geleden bracht ingenieur Dries Bols (28) Lifepowr op de markt, op dat moment nog een mobiel stopcontact. "Ik speelde bij een bandje en zocht een gemakkelijke oplossing om de versterker van mijn elektrische gitaar van stroom te voorzien", herbeleeft Bols. "Ik ging op het internet op zoek naar een mobiel stopcontact of een soort powerbank waar je een stekker in kan stoppen. Het leek een simpele toepassing, maar tot mijn grote verbazing was zo'n product nog niet op de markt. Bingo, dacht ik, en toen ben ik er met mijn kompaan zelf aan begonnen."





Absolute pioniers

"Drie jaar later zien we dat Amerikaanse en Chinese initiatieven met soortgelijke dingen bezig zijn", neemt Geoffrey Jeanty (31) over, chef van de dagelijkse werking bij Lifepowr. "Maar wij blijven de absolute pioniers van het mobiele stopcontact. Toch betekent die toepassing voor Lifepowr slechts het opstapje naar een veel groter plan. Onze missie is om groene elektriciteit aan de man te brengen op plaatsen die niet of moeilijk aan het vaste net kunnen gekoppeld worden. Dat zijn bijvoorbeeld kleinere eilanden of dorpjes in afgelegen plaatsen in Azië of Afrika.Zo hebben we onze pijlen gericht op Nigeria, waar zeventig percent van de verwekte elektriciteit afkomstig is van dieselgeneratoren. Met Lifepowr kunnen we daar nul procent van proberen te maken."





Privé-investeerders

Maar daarvoor heeft het bedrijf uiteraard eerst geld nodig. "We zijn enorm tevreden dat we al 120.000 euro hebben opgehaald bij privé-investeerders", benadrukt Jeanty. "Ons project ligt blijkbaar ook bij de Vlaamse overheid goed in de markt, want daar hebben we een subsidie van maar liefst een half miljoen euro kunnen losweken. Maar om de droom van Lifepowr in vervulling te laten gaan, hebben we nog steeds een miljoen euro nodig. Dat geld gebruiken we in eerste instantie om meer krachten aan te werven en contacten te leggen met andere landen. Het is niet de bedoeling of zelf naar Nigeria af te zakken en daar alles te regelen. We hebben lokale contacten nodig die verstand hebben van de technische kant van het verhaal maar ook handjes kunnen schudden met de lokale energieleveranciers en beleidsmakers."