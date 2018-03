Antwerps bedrijf boomt dankzij Jaden Smith 21 maart 2018

02u44 0 Antwerpen "Volg dit bedrijf en zeg dat ze me contacteren," zei Jaden Smith, op Instagram en in geen tijd werd EcoBirdy een hit. Het Antwerpse bedrijfje is pas sinds januari gestart en met de woorden van Jaden lijkt het hoge toppen te kunnen scheren.

Het is nog maar een jong bedrijf in de Riemstraat, in januari zijn ze van start gegaan maar ze zijn al twee jaar bezig met het concept. "De designmarkt is redelijk verzadigd dus we wilden een product creëren dat echt in de circulaire economie paste. Ons oog is gevallen op kinderspeelgoed. Vaak is dat van plastiek gemaakt en is het goedkoop, maar kinderen verliezen er snel hun interesse in, waardoor het in de vuilbak belandt. Wij zijn in scholen en in containerparken dat speelgoed gaan ophalen. We hebben het zelf kunnen verwerken tot een nieuwe grondstof waar we nu een eerste collectie mee hebben gelanceerd," vertelt oprichter Joris Vanbriel.





Een publicatie in een gerenommeerd online designmagazine moet in het oog gesprongen zijn van rapper Jaden Smith, zoon van Will Smith. "Daar hadden we niet op gerekend maar het is ongelofelijk fijn om op deze manier onsproduct in de kijker te zetten. Jaden is ook echt mee met het verhaal. We zijn aan het kijken hoe we kunnen samenwerken maar er is nog niets afgesproken."





EcoBirdy heeft momenteel enkele kindermeubels uitgebracht maar is van plan ook meubilair voor volwassenen aan het gamma toe te voegen. (NBA)