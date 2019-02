Antwerps acteur Robert Van Der Veken (90) overleden ADA

20 februari 2019

De Antwerpse acteur Robert Van Der Veken is maandag op 90-jarige leeftijd overleden in Kalmthout. Bij het grote publiek is hij vooral bekend door zijn rol van directeur Paul Tienpondt in de reeks De Collega’s. Nadien speelde hij vooral gastrollen in series als Wittekerke, De Kotmadam en Lili & Marleen. Ook in F.C. De Kampioenen mocht hij twee keer opdraven. Op het witte doek schitterde Van Der Veken in de film De Witte van Sichem. Naast televisie stond de acteur ook regelmatig op het toneel. In december 2006 nam hij afscheid van het vak in het stuk The Red Star Line van theater Zeemanshuis.