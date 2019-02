Antwerpens meest iconische café Boer van Tienen krijgt nieuwe uitbater en originele naam terug ADA

26 februari 2019

12u41 0 Antwerpen Boer van Tienen, een van de oudste en meest legendarische bruine kroegen van Antwerpen, heeft een nieuwe uitbater. De Antwerpenaar Alain Roels neemt vanaf juni het café over. Opvallend: het café krijgt zijn vroegere naam ‘In den Boer van Tienen’ terug.

Aan de muren hangen foto’s van de bekendste koppen van Antwerpen. Stuk voor stuk anciens van de bekende Studio Herman Teirlinck, die aan de overkant van de straat lag. Sommigen van hen zijn nog altijd klant. De kroeg Boer van Tienen, het op een na oudste café van Antwerpen, is dan ook een monument in Antwerpen.

Die kroeg krijgt nu een nieuwe uitbater. Vanaf juni zul je Alain Roels, onder andere organisator van Antwerpen Zingt, achter de bar zien staan, samen met zijn zakenpartner Philippe Janssens. “Philippe en ik hebben alle twee een grote passie voor Antwerpen en die willen we uitdragen in dit project. Bovendien weten maar weinig mensen dat Antwerpen Zingt oorspronkelijk ontstaan is in Boer van Tienen. Met deze nieuwe stap maken we de cirkel rond,” vertelt Alain.

Het duo wil het café een nieuw elan geven. “We hebben een sterk plan voor de toekomst klaarliggen en koppelen dat aan enkele ideeën om het café te laten herleven. “Het moet een bruin volkscafé blijven, maar met meer beleving en kwaliteit. Over honderd jaar moet dit legendarisch café nog altijd een icoon zijn.” Om het café terug haar grandeur van weleer te geven, verandert de nieuwe uitbater de naam terug naar ‘In den Boer van Tienen’, de oorspronkelijke naam van de herberg.